В МИД РФ предостерегли США от возвращения ядерного оружия в Британию

Российская Федерация предостерегает Соединенные Штаты от возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого передает ТАСС.

«Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Британии, то мне хотелось бы самым определенным жестким образом предостеречь от этого дестабилизирующего шага», — заявил Рябков, подчеркнув, что безопасность США и Британии от этого не укрепится.

Также Рябков предостерег американцев от дальнейшей эскалации, которая становится «все более опасной».

30 января научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Дмитрий Стефанович прокомментировал планы США разместить в Великобритании ядерное оружие. По мнению специалиста, в этой информации нет особой сенсации, поскольку Россия давно готова к тому, что ядерные миссии Запада будут продолжаться.

Как писала газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие в Британии. По информации издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.

До этого чешский военный эксперт Лукаш Визингр выразил мнение, что Соединенные Штаты могут разместить свое ядерное оружие на территории Польши.