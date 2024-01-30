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Еврокомиссия заявила, что пока не имеет механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

В ЕК признали отсутствие механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Еврокомиссия не имеет механизма передачи Украине доходов от замороженных активов России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает РИА Новости.

Отмечается, что никаких сроков для создания такого механизма нет. Брюссель подготовит предложение по использованию доходов от активов России, которые будут накапливаться на счетах.

«Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины», — сказал Виганд.

30 января газета Financial Times писала, что доходы от замороженных активов РФ на международной площадке Euroclear в Бельгии будут регистрироваться отдельно.

29 января агентство ТАСС сообщило, что послы ЕС предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов ЕС «для реконструкции Украины».

До этого посол Литвы в Европейском союзе Арнольдас Пранцкявичюс заявил, что изъятие замороженных активов России может быть опасно для политического объединения, однако не следует бояться подобных мер.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.

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