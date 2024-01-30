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Эксперт оценил планы США разместить ядерное оружие в Британии

Эксперт по безопасности Стефанович: Россия готова к угрозам со стороны Британии

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Reuters

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Дмитрий Стефанович прокомментировал планы США разместить в Великобритании ядерное оружие. Его слова приводит Tsargrad.tv. По мнению специалиста, в этой информации нет особой сенсации, поскольку Россия давно готова к тому, что ядерные миссии Запада будут продолжаться.

Он подчеркнул, что Москва просчитала подобный расклад. А потому усилила сотрудничество с Минском в ядерной сфере.

«Я думаю, как раз сейчас самой правильной реакцией на все эти жесты американцев в ядерной сфере будет их игнорирование. Не стоит демонстрировать то, что они этим как-то выводят нас из себя. Надо демонстрировать, что нас это вообще никак не волнует», — уверен Стефанович.

Однако, планы США свидетельствуют о том, что никакого ядерного разоружения в ближайшее время не планируется, констатировал эксперт.

Как писала газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие в Британии. По информации издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.

Ранее Лавров обвинил Запад в деструктивных действиях.

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