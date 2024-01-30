Бывшая агент ФБР предупредила, что ситуация на южной границе США может стать кризисной

Бывшая специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Колин Роули заявила, что разногласия между правительством США и властями отдельных штатов относительно охраны южной границы страны могут перерасти в конституционный кризис. Об этом Роули рассказала в интервью РИА Новости.

По словам экс-агента, каждый раз, когда половина американских штатов расходится во мнениях по очень важному вопросу и пытается бросить вызов властям США, это представляет собой крайне серьезную ситуацию и грозит перерасти в конституционный кризис.

Роули выразила мнение, что даже если бы Верховному суду США удалось заставить отдельные штаты подчиниться политике федеральных властей по миграционному вопросу, отсутствие долгосрочного решения этой проблемы остается основным вызовом для президента страны Джо Байдена.

Бывшая сотрудница ФБР также напомнила, что безопасность южной границы США все еще является главным в контексте одобрения американским конгрессом запрошенного администрацией дополнительного финансирования, в том числе и нужд Украины.

По мнению Роули, растущая поляризация и разногласия, связанные с миграцией, являются одним из признаков «упадка империи» и проблемой, которую США и государства НАТО сами навлекли на себя. Многочисленные государственные перевороты и войны, которые были развязаны странами Запада в регионах «глобального Юга», считает бывшая сотрудница ФБР, во многом стали первопричиной такого массового проникновения мигрантов на территорию США.

Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.