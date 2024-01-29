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Сийярто ответил, обсуждался ли на Украине вопрос выделения €50 млрд от ЕС

Сийярто: на переговорах Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву €50 млрд

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Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время его визита в Ужгород в Закарпатской области Украины не обсуждался вопрос о выделении Киеву €50 млрд. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Что касается вопроса о поддержке Украины на €50 млрд, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе», — заявил он.

В понедельник, 29 января, Сийярто прибыл в Закарпатье. Кортеж дипломата пересек границу и прибыл в Ужгород. Там состоялась его встреча с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и главой МИД страны Дмитрием Кулебой. Речь на ней шла о проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

После встречи Кулеба сообщил, что Украина и Венгрия создали специальную комиссию для решения вопросов национальных меньшинств. Через десять дней комиссия должна представить правительствам двух стран свои соображения об урегулировании вопросов, связанных с венгерскими меньшинствами.

Ранее стало известно, что Венгрия все же готова к компромиссу с ЕС по выделению денег Украине.

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