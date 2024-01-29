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Рогозин не нашел коррупции в новых регионах

Сенатор Рогозин заявил, что в новых регионах России коррупции нет

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«Газета.Ru»

Четыре новых региона России на данный момент живут за счет государственных средств, считает сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в таких условиях сложно говорить о какой-либо коррупции.

«В основном все четыре новых региона выживают благодаря матушке-России. Поэтому какая коррупция тут может быть? Закупки идут через специальные правительственные комиссии. Вопрос в другом. Коррупция как таракан, который появляется везде, где есть человек. И по мере восстановления экономики на новых территориях эта проблема может проявиться», — добавил Рогозин.

Он указал, что президент России Владимир Путин учредил подразделения, отвечающие за борьбу с коррупцией в новых регионах, заблаговременно. Рогозин подчеркнул, что нужно заранее отстраивать федеральные структуры, которые могут минимизировать риск коррупции.

Подробнее читайте в интервью сенатора от Запорожской области для «Газеты.Ru».

Ранее в Конституционном суде заявили об опасном для жизни характере коррупции в России.

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