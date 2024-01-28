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Трамп оценил действия НАТО

Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защищать США

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Reinhard Krause/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ненавидит говорить подобное о Североатлантическом альянсе, но если США понадобиться помощь НАТО, например, если бы произошла атака на Соединенные Штаты, то вряд ли альянс пришел бы на помощь.

«Я знаю этих людей. Я не верю, что они бы помогли», — отметил Трамп.

До этого стало известно, что Организация Североатлантического договора (НАТО) проводит крупнейшие за десятилетие учения из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

18 января главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Каволи анонсировал проведение организацией масштабных военных учений. По его словам, учения Steadfast Defender-2024 должны стать «крупнейшими за последние десятилетия». Ожидается, что в тренировках примут участие 90 тыс. солдат из стран — членов Североатлантического альянса.

26 января вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что говоря о якобы угрозе НАТО со стороны России, западные страны признают приближающуюся победу ВС РФ в конфликте с Украиной.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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