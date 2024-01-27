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США и КНР обсудили недопустимость конфликта между странами

Салливан заявил Ван И о недопустимости конфликта между США и КНР

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Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал главе МИД КНР Ван И, что вооруженный конфликт между двумя странами недопустим. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление, распространенное пресс-службой Белого дома.

Во время встречи Салливан заявил китайскому министру, что при конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем обоим государствам необходимо предотвратить ее перерастание в конфликт или конфронтацию.

Отмечается, что стороны провели «откровенную, содержательную и конструктивную беседу», которая касалась мировых и региональных вопросов. Кроме того, стороны обсудили украинский кризис, дела на Ближнем Востоке, в Южно-Китайском море, а также ситуацию в КНДР и Мьянме.

До этого официальный представитель китайского министерства обороны У Цянь заявил, что народно-освободительная армия КНР (НОАК) продолжает подготовку к возможной войне в регионе.

Ранее в США заявили, что Россия и КНР разрабатывают оружие для поражения американских спутников.

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