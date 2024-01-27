Размер текста
А
А
А

В Аргентине отказались начинать часть экономических реформ

Власти Аргентины отложили часть экономических реформ из-за слабой поддержки

close
100%
Marcos Brindicci/Reuters

Власти Аргентины отложили часть экономических реформ, которые обещал провести новый президент страны Хавьер Милей из-за слабой поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики страны Луиса Капуто.

«Мы видим консенсус по поводу самой главной части закона, в которую входят 500 статей, которые закладывают базу для роста, а также определенное несогласие с экономической частью. Мы всех выслушали и понимаем значительную часть их требований <…> Мы решили убрать главу, касающуюся фискальной политики, чтобы упростить и ускорить принятие», — заявил Капуто.

Правительство будет вынуждено отложить реформы, которые включают в себя налоговую амнистию и экспортные пошлины — эти меры вызвали несогласие со стороны губернаторов регионов.

До этого министр инфраструктуры Аргентины Гильермо Ферраро был отправлен в отставку президентом Хавьером Милей после утечки информации о содержании встречи кабинета министров.

Ранее сообщалось о 300 «шоковых» реформах Милея.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами