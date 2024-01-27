В Аргентине отказались начинать часть экономических реформ

Власти Аргентины отложили часть экономических реформ, которые обещал провести новый президент страны Хавьер Милей из-за слабой поддержки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики страны Луиса Капуто.

«Мы видим консенсус по поводу самой главной части закона, в которую входят 500 статей, которые закладывают базу для роста, а также определенное несогласие с экономической частью. Мы всех выслушали и понимаем значительную часть их требований <…> Мы решили убрать главу, касающуюся фискальной политики, чтобы упростить и ускорить принятие», — заявил Капуто.

Правительство будет вынуждено отложить реформы, которые включают в себя налоговую амнистию и экспортные пошлины — эти меры вызвали несогласие со стороны губернаторов регионов.

До этого министр инфраструктуры Аргентины Гильермо Ферраро был отправлен в отставку президентом Хавьером Милей после утечки информации о содержании встречи кабинета министров.

Ранее сообщалось о 300 «шоковых» реформах Милея.