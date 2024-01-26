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Заместитель министра иностранных дел Китая прибыл в Северную Корею

Yonhap: замминистра иностранных дел КНР Вэйдун может встретиться с Ким Чен Ыном

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун прибыл в Северную Корею по случаю установления в 2024 году 75-летия установления дипотношений между КНДР и Китаем, ожидается, что Вэйдун может встретиться с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Ожидается, что во время визита в Пхеньян Сун встретится с высокопоставленными северокорейскими чиновниками, чтобы обсудить пути активизации двустороннего сотрудничества. Он также мог бы нанести визит вежливости северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну», — говорится в сообщении агентства.

До этого официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин надеется на снижение напряженности между КНДР и Южной Корее и призывает к диалогу между Пхеньяном и Сеулом.

Ранее стала известна стратегия США по отношению к КНДР на ближайшие годы.

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