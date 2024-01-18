Стала известна стратегия США по отношению к КНДР на ближайшие годы

США в ближайшие годы будут стремиться избежать провокационных действий на Корейском полуострове, при этом совместные военные учения Сеула и Вашингтона продолжатся, но не будут увеличены по масштабу. Об этом заявил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в статье, опубликованной на сайте агентства Bloomberg.

«США, скорее всего, будут придерживаться подхода «врач, не навреди» и постараются избежать провокационных действий на Корейском полуострове. Военные учения между США и Южной Кореей, скорее всего, продолжатся, но не увеличатся по размеру или масштабу», — пишет Ставридис.

По его мнению, КНДР в последнее время оказалась «в удобном положении» на фоне развития связей с Россией и Китаем. Стороны, пишет Ставридис, наращивают экономическое и дипломатическое сотрудничество.

При этом, по оценке бывшего главкома, все это «не является радостной новостью для администрации президента Джо Байдена в год выборов».

До этого северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию КНДР, обозначив Южную Корею как «неизменного главного врага», а также закрепить обязательство по «полной оккупации» Юга и в случае начала войны.

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) также упразднила ведомства, занимающиеся межкорейскими делами.

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД КНДР Цой Сон Хи заявлял, что Российская Федерация высоко ценит поддержку со стороны Корейской Народно-Демократической Республики в контексте специальной военной операции на Украине.

Ранее в США анонсировали санкции из-за военного сотрудничества РФ с Ираном и КНДР.