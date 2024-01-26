Размер текста
А
А
А

В парламенте Крыма призвали Германию отказаться от роли «американского лакея»

Константинов: ФРГ стоит отказаться от роли лакея США ради собственных интересов

close
100%
Michael Sohn/AP

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Германию отказаться от роли «американского лакея» и начать принимать решения на основе своих национальных интересов. Его слова приводит РИА Новости.

Как сказал законодатель, своим нынешним государственным единством ФРГ обязана РФ. При этом он усомнился, что Москва продолжит снисходительно относиться к Берлину в будущем.

«Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея», — сказал Константинов.

По его мнению, у ФРГ еще есть что терять. В первую очередь это касается самого существования страны, для которой противостояние с РФ не заканчивалось хорошо ни в один из периодов истории.

23 января немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что правительству страны пора осознать опасность начала военного конфликта с Москвой. Выступая в эфире телеканала ZDF, он призвал подготовиться к подобному развитию событий и нарастить боевую мощь Вооруженных сил Германии.

Ранее в Государственной думе РФ порекомендовали ФРГ вспомнить 1945-й год.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами