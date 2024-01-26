Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Германию отказаться от роли «американского лакея» и начать принимать решения на основе своих национальных интересов. Его слова приводит РИА Новости.

Как сказал законодатель, своим нынешним государственным единством ФРГ обязана РФ. При этом он усомнился, что Москва продолжит снисходительно относиться к Берлину в будущем.

«Германии пора начать думать о своих национальных интересах и благосостоянии своего народа, и отказаться от унизительной роли американского лакея», — сказал Константинов.

По его мнению, у ФРГ еще есть что терять. В первую очередь это касается самого существования страны, для которой противостояние с РФ не заканчивалось хорошо ни в один из периодов истории.

23 января немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что правительству страны пора осознать опасность начала военного конфликта с Москвой. Выступая в эфире телеканала ZDF, он призвал подготовиться к подобному развитию событий и нарастить боевую мощь Вооруженных сил Германии.

Ранее в Государственной думе РФ порекомендовали ФРГ вспомнить 1945-й год.