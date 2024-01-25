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Посол РФ передал парламенту Франции обращение по наемникам на Украине

Посол РФ Мешков передал парламенту Франции обращение Госдумы по наемникам ВСУ

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Depositphotos

Посол России в Париже Алексей Мешков сообщил, что он провел встречу с французскими депутатами, на которой передал им послание Государственной думы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат также заявил, что отдал парламентариям распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где содержится призыв к французским гражданам вступать в украинский «иностранный легион», дается разъяснение, кто может стать членом этого «легиона». К этим инструкциям даже прилагается специальный формуляр для подачи заявления на вступление, указал посол.

«Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», — сказал он.

До этого Госдума приняла обращение к парламенту Франции в связи с участием иностранных наемников в боевых действиях на территории Украины.

В документе подчеркивается, что Париж активно отрицает присутствие французских наемников в зоне конфликта. Более того, законодательство Франции запрещает гражданам страны становиться наемниками.

В обращении также говорится, что объективные данные о ситуации на поле боя свидетельствуют об участии наемников из Франции в боевых действия на Украине. В частности, речь идет об информации о потерях в составе соответствующих подразделений.

17 января Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удар по зданию в городе Харькове. По данным ведомства, в здании находились свыше 60 французских наемников.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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