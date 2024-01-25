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В Совфеде назвали ложью заявление Зеленского по крушению Ил-76

Ковитиди назвала цинизмом попытку Зеленского уйти от ответственности за Ил-76

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Efrem Lukatsky/AP

Попытка президента Украины Владимира Зеленского выгородить себя в преступлении, которое привело к крушению российского самолета Ил-76, является цинизмом. Такое мнение выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, слова которой передает РИА Новости.

«Беспрецедентный цинизм, лицемерие и ложь, именно так можно прокомментировать попытку президента Украины Владимира Зеленского выгородить себя в страшном преступлении, дав команду ВСУ на уничтожение ракетой российского самолета военно-транспортной авиации с украинскими пленными на борту», — сказала Ковитиди.

26 января сообщалось, что на месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты.

Издание France Info сообщило, что Ил-76 был сбит из американского ЗРК Patriot.

Зеленский заявил, что Киев будет настаивать на международном расследовании крушения Ил-76.

Утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области произошло крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее американский политолог заподозрил Францию в причастности к крушению Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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