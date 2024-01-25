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Стало известно, сколько нужно Европе для восстановления ВПК

Politico: Европе нужно 5-10 лет и огромные суммы для восстановления своего ВПК

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Yves Herman/Reuters

Европе потребуются «огромные суммы», а также от пяти до десяти лет для восстановления своего военно-промышленного комплекса. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на военных чиновников.

«Сообщается, что бывший — и, возможно, будущий — президент США заявил официальным лицам Европейского союза, что не придет на помощь Континенту, если на него нападут. Но для Европы уход от десятилетий недостаточных инвестиций в вооруженные силы и восстановление промышленной базы потребовали бы огромных сумм денег и пяти-десяти лет», — говорится в сообщении издания.

При этом, по оценке газеты, этого времени у Европы «может и не быть». На фоне роста популярности экс-президента США Дональда Трампа, отмечает издание, в ЕС озаботились вопросом, «сможет ли Европа самостоятельно отразить нападение России?».

До этого немецкий политик, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, что странам Европы необходимо озаботиться об обеспечении себя системой ядерного сдерживания.

Ранее в Кремле заявили, что жизнь в Европе становится тяжелее.

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