Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Европе с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее. Его цитирует РИА Новости.

«Им надо как-то оправдываться перед своими налогоплательщиками, тем более что с экономической точки зрения жизнь становится тяжелее», — сказал он.

Также Песков оценил призыв министра обороны Германии готовиться к войне с Российской Федерацией. Он отметил, что все европейские страны начали наперегонки заявлять об эфемерной опасности со стороны РФ, пытаясь «накачать общественное мнение».

Так представитель Кремля прокомментировал недавнее высказывание министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который призвал подготовиться к возможному вооруженному противостоянию с Москвой.

В конце ноября 2023 года Дмитрий Песков рассказал о будущем Европы без российских товаров. Он считает, что теоретически Европа способна обойтись без Российской Федерации, однако без нее она получит «очень серьезные последствия» и потеряет конкурентоспособность.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.