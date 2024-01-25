В Германии заявили, что Шольц тайно надеется на победу Трампа

Немецкий политический эксперт Вернер Патцельт высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку немецкому лидеру необходим «образ врага». Его слова приводит Telegram-канал Bild на русском.

По словам Патцельта, чем хуже Трамп будет настроен к Европе, тем более будет востребован будет опытный Шольц.

«Во внутренней политике «образ врага» в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ», — считает Патцельт.

Эксперт отметил, что возвращение Трампа на пост президента США может принести политические очки и главе минобороны ФРГ Бориусу Писториусу, который укрепит образ защитника Европы.

До этого бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что если Трамп победит на президентских выборах, это станет серьезной проблемой для Европы, так как он хочет упразднить НАТО.

«Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят», — сказал Скарамуччи.

Ранее политолог объяснил, стоит ли России надеяться на Трампа.