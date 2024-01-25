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В Германии заявили, что Шольц тайно надеется на победу Трампа

Немецкий политолог Патцельт: Шольц тайно надеется на победу Трампа

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Johanna Geron/Reuters

Немецкий политический эксперт Вернер Патцельт высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку немецкому лидеру необходим «образ врага». Его слова приводит Telegram-канал Bild на русском.

По словам Патцельта, чем хуже Трамп будет настроен к Европе, тем более будет востребован будет опытный Шольц.

«Во внутренней политике «образ врага» в виде Трампа окрыляет [Шольца], особенно внутри его собственной партии и среди традиционных избирателей СДПГ», — считает Патцельт.

Эксперт отметил, что возвращение Трампа на пост президента США может принести политические очки и главе минобороны ФРГ Бориусу Писториусу, который укрепит образ защитника Европы.

До этого бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что если Трамп победит на президентских выборах, это станет серьезной проблемой для Европы, так как он хочет упразднить НАТО.

«Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят», — сказал Скарамуччи.

Ранее политолог объяснил, стоит ли России надеяться на Трампа.

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