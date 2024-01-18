Политолог объяснил, стоит ли России надеяться на Трампа

Многие смотрят на кандидата в президенты США Дональда Трампа с надеждой на урегулирование международной ситуации. Однако в его политике не все так однозначно. Об этом сообщил обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко. Он обратил внимание на одно из высказываний Трампа, которое, по его мнению, раскрывает политику экс-главы Белого дома более полно.

«Мы хотим мира через силу. Русские войска никогда бы не вошли бы на Украину, они никогда не сделали бы этого. Мы с Путиным очень хорошо ладили», — привел высказывание Трампа колумнист.

Таким образом, продолжил Шлепченко, Трамп дает обещание не просто добиться мира на Украине, но и «прогнуть» Россию на переговоры с Киевом. При этом нужно помнить, что республиканцам на сегодняшний день выгодно выступать против поддержки Киева, заключил он.

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли накануне заявила, что Европейскому союзу (ЕС) для достижения независимости в оборонной сфере необходимо более тесное сотрудничество на случай, если Дональд Трамп станет президентом США и «бросит Европу».

До этого сообщалось, что Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут.

Ранее в США раскрыли, что необходимо сделать следующему президенту страны.