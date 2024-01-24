Лавров заявил, что никому на свете не хочется «большой войны»

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что никому в мире не хочется «большой войны«, Россия этого желает в последнюю очередь. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день многие поднимают тревогу в связи с ростом эскалации и воинственной риторики.

«Ну да, наверное, никому не хочется большой войны. И нам в последнюю очередь», — подчеркнул Лавров.

Таким образом он ответил на вопрос о переживаниях в мире в связи с нынешним состоянием российско-американских отношений.

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен предотвратить третью мировую войну в случае, если его выберут новым американским лидером.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News, что победа Дональда Трампа на выборах президента США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине, а российско-американские отношения начали ухудшаться еще при президенте Джордже Буше – младшем.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.