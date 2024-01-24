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Токаев высказался о развитии отношений с Россией

Президент Казахстана Токаев: стремимся к диверсификации отношений с Россией

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Илья Питалев/РИА Новости

Казахстан стремится к диверсификации двусторонних связей с Россией и построению сотрудничества во всех возможных областях. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым в Астане, передает пресс-служба Токаева.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера», — сказал президент Казахстана.

Хабиров при этом назвал Казахстан одним из главных внешнеполитических партнеров Башкортостана.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что российские президентские выборы будут иметь большой международный резонанс. Касаясь отношений между двумя государствами, президент Казахстана подчеркнул, что они достигли «высокого уровня».

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.

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