В ЦИК сообщили, что количество зарубежных участков на выборах президента уменьшится

Количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Об этом член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил на заседании комиссии, передает ТАСС.

Как рассказал Андреев, в 2018 году за рубежом было образовано 394 участка. По его мнению, подобного количества в этом году не будет.

По словам члена ЦИК, основная проблема этого — обеспечение безопасности на территориях, которые прилегают к российским диппредставительствам и консульским учреждениям.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что российские послы обратились к руководству недружественных для РФ стран с просьбой обеспечить безопасность и возможность проголосовать гражданам РФ. По ее словам, ответы бывают «хамскими» или эти просьбы игнорируются.

До этого на заседании ЦИК Андреев сообщил, что время начала и окончания голосования на выборах президента РФ в других странах, а также его продолжительность могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.