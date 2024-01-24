Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦИК сообщили, что количество зарубежных участков на выборах президента уменьшится

Андреев: на выборах президента будет меньше зарубежных участков, чем в 2018 году

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости

Количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Об этом член ЦИК РФ Павел Андреев сообщил на заседании комиссии, передает ТАСС.

Как рассказал Андреев, в 2018 году за рубежом было образовано 394 участка. По его мнению, подобного количества в этом году не будет.

По словам члена ЦИК, основная проблема этого — обеспечение безопасности на территориях, которые прилегают к российским диппредставительствам и консульским учреждениям.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что российские послы обратились к руководству недружественных для РФ стран с просьбой обеспечить безопасность и возможность проголосовать гражданам РФ. По ее словам, ответы бывают «хамскими» или эти просьбы игнорируются.

До этого на заседании ЦИК Андреев сообщил, что время начала и окончания голосования на выборах президента РФ в других странах, а также его продолжительность могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами