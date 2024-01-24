В Ираке дали совет США по действиям на Ближнем Востоке

Советник по национальной безопасности Ирака Касем аль-Араджи заявил, что удары США по объектам на территории Ирака не способствуют деэскалации и являются «вопиющим нарушением суверенитета Ирака». На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он посоветовал Вашингтону усилить давление на Израиль.

«Американская сторона должна усилить давление с целью остановить [израильское] наступление в секторе Газа, а не наносить удары по базам иракской национальной организации», — заявил Касим аль-Араджи.

До этого вооруженные силы США нанесли удары по трем объектам проиранского движения «Катаиб Хезболла» на территории Ирака в ответ на серию атак со стороны шиитских группировок.

«Силы США нанесли необходимые и пропорциональные удары по трем объектам, которые использовались «Катаиб Хезболлой» и другими связанными с Ираном движениями в Ираке», — сказано в заявлении министра.

Остин отметил, что удары были нанесены по распоряжению президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее в Пентагоне заявили о пострадавших в результате атаки на базу в Ираке.