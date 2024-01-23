Дуда вновь помиловал осужденных экс-главу МВД и его заместителя

Президент Польши Анджей Дуда повторно помиловал экс-главу МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Об этом сообщает »Польское телевидение».

«По просьбе жен господ Каминьского и Вонсика я принял решение начать процесс помилования. Он был полностью проведен. Решение по помилованию принято. Эти господа помилованы», — заявил Дуда.

Польский президент призвал министра юстиции и других ответственных за этот вопрос чиновников немедленно освободить Каминьского и Вонсика.

Экс-чиновников обвиняют в превышении полномочий — три с половиной года назад по решению суда чиновники должны были отправиться в тюрьму, однако за время суда они успели стать членами ранее правящей партии «Право и справедливость» и депутатами сейма (парламента).

До этого объявившего в тюрьме голодовку экс-главу МВД Польши Мариуша Каминьского перевезли в больницу.

Ранее президент страны Анджей Дуда рассказал, что Каминьского приказали насильно кормить в тюрьме.