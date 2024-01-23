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Путин дистанционно примет участие в церемонии залития бетона на АЭС в Египте

Песков анонсировал участие Путина в церемонии залития бетона на АЭС в Египте

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие президента России Владимира Путина в церемонии залития первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС Эль-Дабаа в Египте.

Сообщается, что глава государства будет принимать участие в церемонии дистанционно, находясь в ситуационном центре в Кремле. Также к церемонии присоединится президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси.

«Это важный проект, один из флагманских для нашего экономического сотрудничества. <..> На площадке в ходе церемонии будет находиться глава «Росатома» Алексей Лихачев, премьер-министр и министр обороны Египта и многие другие представители египетских властей», — заявил Песков.

В мае 2023 года «Росатом» начал строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» на севере Египта.

Отмечается, что сооружение первых двух энергоблоков идет согласно плану. Первые блоки АЭС начали строить в ноябре 2022 года.

Ранее минэнерго Турции анонсировало запуск первого реактора АЭС «Аккую» в 2024 году.

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