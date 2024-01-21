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Экс-посол Украины рассказал, как Зеленский сидел в кресле Черчилля

Экс-посол Украины Пристайко сообщил, что Зеленский сел в кресло Черчилля в музее

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AP

Бывший посол Украины Вадим Пристайко рассказал о моменте, когда президент Украины Владимир Зеленский сидел в кресле бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, в котором тот принимал важные для страны решения. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук на YouTube-канале.

Это произошло во время визита Зеленского в Лондон, во время которого бывший посол сопровождал украинского лидера.

По словам Пристайко, Зеленский во время осмотра бункера спросил, чье это кресло. Смотритель ответил ему, что Черчилля, и спросил, хочет ли украинский президент сесть в него. В ответ на вопрос Зеленского, можно ли ему сделать это, сотрудник музея сказал, что нельзя, и еще раз сказал, хочет ли он сесть на него, намекнув, чтобы тот присел.

Зеленский присел, тогда работник спросил у него, почувствовал ли политик себя Черчиллем. Присутствовавшая рядом делегация посмеялась, и Зеленский ответил, что действительно «что-то такое» ощутил. Бывший посол отметил, что в то время никто не знал, что спустя два года украинцы будут выступать в парламенте и вспоминать слова Черчилля.

12 января сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев выступил в Верховной раде Украины.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».

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