Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-помощник Трампа считает его возможную победу на выборах в США проблемой для Европы

Экс-помощник Трампа заявил, что его победа на выборах станет проблемой для ЕС

close
100%
Seth Wenig/AP

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что если Трамп победит на президентских выборах, это станет серьезной проблемой для Европы, так как он хочет упразднить НАТО. Такое мнение Скарамуччи высказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Экс-помощник Трампа считает, что у политика мало шансов, чтобы вновь стать лидером США, потому что он популярен среди небольшой группы американцев, которые «верят в фашизм и в превосходство белой расы», а остальная часть населения страны ненавидит его.

«Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят», — сказал Скарамуччи.

По его мнению, Трамп хочет быть диктатором, в связи с чем будет продвигать «еще более властолюбивую программу».

До этого Трамп заявил, что у него нет проблем с психическим здоровьем.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами