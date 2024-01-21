Экс-помощник Трампа считает его возможную победу на выборах в США проблемой для Европы

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что если Трамп победит на президентских выборах, это станет серьезной проблемой для Европы, так как он хочет упразднить НАТО. Такое мнение Скарамуччи высказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Экс-помощник Трампа считает, что у политика мало шансов, чтобы вновь стать лидером США, потому что он популярен среди небольшой группы американцев, которые «верят в фашизм и в превосходство белой расы», а остальная часть населения страны ненавидит его.

«Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят», — сказал Скарамуччи.

По его мнению, Трамп хочет быть диктатором, в связи с чем будет продвигать «еще более властолюбивую программу».

До этого Трамп заявил, что у него нет проблем с психическим здоровьем.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».