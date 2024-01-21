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В МИД РФ рассказали, о чем говорит масштаб учений НАТО Steadfast Defender 2024

МИД РФ: масштаб учений НАТО говорит о возвращении союза к схемам Холодной войны

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Пресс-служба МИД РФ

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что масштаб учений НАТО Steadfast Defender, которые начнутся на следующей неделе, свидетельствует о возвращении альянса к мышлению схемами времен Холодной войны. Его слова приводит РИА Новости.

«Проведение учений такого масштаба <..> знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — заявил дипломат.

При этом Грушко отметил, что сами учения проходят в атмосфере «военного психоза».

До этого в Британии назвали число военных, которые примут участие в учениях НАТО Steadfast Defender. В маневрах в том числе примут участие 16 тыс. военнослужащих сухопутных подразделений британской армии, которые будут размещаться в Восточной Европе в период с февраля по июнь.

Всего в учениях будут принимать участие 90 тыс. военных из 31 страны.

Ранее главком сил НАТО в Европе Каволи анонсировал крупные учения альянса в январе.

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