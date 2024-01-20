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В МИД РФ заявили, что Запад скорректировал свою позицию в отношении России

Захарова: Запад скорректировал лозунг «Нанесем России стратегическое поражение»

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MFA Russia/Global Look Press

Западные государства скорректировали лозунг «Нанесем России стратегическое поражение», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Теперь у Запада другой девиз — «Не дадим России победить», отметила она.

«Как говорится, почувствуйте разницу и нашу любовь. Думаю, западные пиарщики сейчас бьются над тем, как, учитывая неотвратимую реальность, сформулировать стратегию следующего этапа», — написала Захарова.

20 января отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Украина не получит от Соединенных Штатов помощь, которая позволит ей выжить в 2024 году.

В этот же день сообщалось, что помощники президента США Джо Байдена предупредили американских законодателей в конгрессе, что в случае промедления с выделением помощи Украине Россия может победить в конфликте в течение нескольких недель.

До этого немецкий журналист Пауль Ронцхаймер сказал, что Вооруженные силы Украины оказались в патовой ситуации из-за дефицита снарядов и усталости солдат.

Ранее Украине предсказали политические потрясения в ближайшее время.

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