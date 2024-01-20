Никарагуа намерена подать иск против Израиля

Власти Никарагуа намерены обратиться в Международный суд ООН с иском против Израиля относительно ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Никарагуа призывает Израиль прекратить свои действия против палестинского народа и остановить военные операции в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Также Никарагуа призвала соблюдать Израиль Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят характер геноцида, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в геноциде. Он заявил, что «Государство Израиль обвиняют в геноциде, в то время как оно борется с геноцидом».

До этого стало известно, что представители Израиля призвали медицинских работников не сотрудничать с комиссией ООН, которая занимается расследованием нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и возможных преступлений, совершенных после эскалации конфликта в секторе Газа.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.