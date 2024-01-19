Премьер Армении Пашинян провел встречу с представителем НАТО

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 января в Ереване встретился с представителем генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной. Об этом заявили в пресс-службе Пашиняна.

Стороны обсудили сотрудничество Армении с НАТО, а также урегулирование между Ереваном и Баку.

«Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе», — говорится в сообщении.

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку сделает все для предотвращения новой войны в регионе. Также азербайджанский президент рассказал о намерении укреплять армию.

30 декабря замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Соединенные Штаты считают Южный Кавказ возможным «вторым фронтом», который можно открыть против России.

28 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что РФ рассчитывает, что Армения увидит угрозу потери суверенитета государства в сфере национальной обороны и безопасности в результате тесного диалога с НАТО.

Ранее специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что Североатлантический альянс одобряет шаги Армении по отдалению от России.