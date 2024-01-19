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Мадуро назвал идеологию Милея нацистской

Мадуро после выступления Милея в Давосе назвал его идеологию нацистской

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко раскритиковал выступление главы Аргентины Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав его идеологию нацистский и маккартистской. Соответствующее заявление венесуэльский лидер сделал в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По его мнению, аргентинский народ должен быть опечален, пристыжен и возмущен ошибкой, которую Милей сделал на саммите в Давосе.

«Это позор, выражение его нацистской идеологии, его маккартистской идеологии, между нацизмом и маккартизмом. Неправда, что он либералист, либерал, либертарианец — нет!» — сказал Мадуро.

Он назвал Милея «нацистом и маккартистом».

В своей речи в Давосе аргентинский лидер заявил, что западным государствам, которые построили свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожает продолжающееся распространение идей коллективизма и социализма, который в различных формах приводит страны к бедности. По его словам, свободный рыночный капитализм является «единственным инструментом, который может покончить с голодом и нищетой».

До этого президент Аргентины подписал указ о проведении в стране более 300 реформ по либерализации национальной экономики. По словам главы государства, реализация соответствующих инициатив должна стать первым шагом для реструктуризации республики.

Ранее Милей заявил, что противники его политики страдают стокгольмским синдромом.

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