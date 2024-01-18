Лавров посоветовал спрашивать у новых властей США об изменении отношений с Россией

Вопрос об изменении отношений с РФ нужно будет адресовать новой администрации США. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Это не ко мне вопрос. Это вопрос к тем, кто будет выбран американским народом. При понимании, что выборы будут честными», — сказал министр.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. 25 апреля 2023 года действующий лидер страны Джо Байден говорил, что будет добиваться переизбрания. Его предшественник Дональд Трамп также сообщил о вступлении в предвыборную борьбу.

От Республиканской партии на выдвижение претендуют также губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие.

При этом перспектива прихода экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом тревожит официальные лица в ЕС, в Евросоюзе опасаются нарушения торговли и европейской безопасности.

Ранее Лавров уличил Запад в неверии в демократию.