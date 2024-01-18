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В Молдавии назвали незаконной премию Санду от Румынии «за европейские ценности»

В Молдавии сочли незаконным получение Санду денежной премии от Румынии

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Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Глава парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Молдавии Олеся Стамате заявила, что президент Майя Санду не должна была принимать премию в размере €30 тыс. за «европейские ценности», которую ей присудили в Румынии, поскольку это не соответствует законодательству. Ее слова передает «Sputnik.Молдова».

«С правовой точки зрения, я интересовалась этим вопросом и немного просмотрела законодательство, это не разрешается», — отметила Стамате.

По ее словам, премию нельзя квалифицировать как подарок. Она предположила, что в аппарате Санду займутся решением этого вопроса.

«Я понимаю намерение властей, которые предоставили премию, они вряд ли задумывались о юридических тонкостях и, возможно, нужно найти решение. Думаю, аппарат президента размышляет над этим», — сказала парламентарий.

До этого мэрия румынского города Тимишоара присудила Майе Санду премию в размере €30 тыс. Жюри высоко оценило «ясность ее европейского видения и решимость, с которой она его реализует».

«Европейский голос Майи Санду четко и громко услышан как дома, так и во всех международных столицах. Она инициировала обширный процесс реформ и дипломатического продвижения, благодаря чему она добилась уверенности европейских партнеров и других в том, что Молдова находится на необратимом пути к Европейскому союзу», — говорится в пресс-релизе мэрии города.

Ранее в Молдавии заявили о полном выполнении Санду заданий с Запада.

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