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В Молдавии заявили о полном выполнении Санду заданий с Запада

В оппозиции Молдавии считают, что Санду выполняет задания Запада

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Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду полностью выполняет задания западных кураторов, в стране помнят об ее готовности развивать отношения с Россией, но на Западе дали «совершенно другие указания», и политика изменилась. Об этом заявила муниципальный советник от молдавской партии «Возрождение» Диана Чебаненко, ее слова приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Это их задача, которую ставят их кураторы. Мы же все помним те времена, когда нынешний президент Майя Санду возлагала цветы к могиле неизвестного солдата. Мы все помним о ее тогдашней готовности полететь в Москву. Но, видимо, ее кураторы дали ей тогда совершенно другие указания. Поэтому ее политика так изменилась», — заявила Чебаненко.

До этого министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность из-за информации о планах властей Молдавии содействовать на своей территории инструкторам НАТО в подготовке украинских военнослужащих.

Молдавский посол в Москве Лилиан Дарий был вызван в российский МИД в связи с недружественными действиями официального Кишинева. МИД подчеркнул, что российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

В связи с появившейся в СМИ информацией о планах Кишинева оказать содействие в подготовке военнослужащих украинской армии на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО, говорится в сообщении, послу Молдавии была выражена обеспокоенность. Дарию было указано, что Россия не приемлет подобные действия, которые ведут к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне Киева.

Ранее в Молдавии рассказали об ошибочности курса Санду.

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