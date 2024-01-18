В Британии приняли закон о высылке нелегальных мигрантов в страну Африки

Депутаты палаты общин (нижней палаты) парламента Великобритании одобрили в третьем чтении законопроект о высылке нелегальных мигрантов в Руанду. Об этом сообщает «Би-би-си».

Свои голоса за законопроект отдали 320 парламентариев, против высказались 276. Теперь документ поступит в палату лордов (верхнюю палату парламента), где могут быть предложены поправки к инициативе.

В офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака назвали принятый документ «самым жестким законом, когда-либо рассматриваемым в парламенте королевства для борьбы с незаконной миграцией». Там высказали надежду на то, что закон удержит людей от опасных переправ через пролив Ла-Манш — между Британией и Францией.

Весной 2022 года правительство Великобритании заключило с Руандой сделку по отправке нелегалов, африканская страна получила возмещение в размере £140 млн ($178 млн), но людей туда пока ни разу не выслали.

Согласно информации правительства королевства, в 2022 году в Великобританию через пролив Ла-Манш прибыли рекордные 45,7 тыс. мигрантов. Это на 60% больше по сравнению с 2021 годом.

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