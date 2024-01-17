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Парламент ФРГ проголосовал против поставок дальнобойных ракет Tаurus Киеву

Германский бундестаг проголосовал против поставок крылатых ракет Tаurus Украине

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Markus Schreiber/AP

Германский бундестаг большинством голосов проголосовал против резолюции о поставке дальнобойных авиационных крылатых ракет Taurus Киеву, которая была подготовлена фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщается на сайте парламента ФРГ.

Против поставок Taurus Украине выступили 485 депутатов, «за» проголосовали 178 (из них 176 членов фракции ХДС/ХСС). Трое парламентариев воздержались. Против передачи ракет Киеву проголосовали многие депутаты от партий «зеленых» и Свободной демократической партии (СВДП)ДП, ранее неоднократно выступавшие в поддержку такого решения. Свой отказ передать ракеты Украине они объяснили тем, что инициатива по Taurus была выдвинута к парламентскому обсуждению годового отчета уполномоченного по делам бундесвера.

Парламентарий от СвДП Нильс Грюндер заявил, что фракция выступает за поставку ракет Киеву, однако он считает неудовлетворительным тот факт, что парламентские дебаты проводятся на фоне опасений немецких солдат.

Ранее глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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