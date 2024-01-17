В НАТО призвали быть готовыми к боевым действиям из-за роста напряженности

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал к трансформации боеспособности Североатлантического альянса на фоне роста мировой напряженности. Открывая двухдневное совещание в Брюсселе он заявил, что организации следует готовиться к эпохе, «когда может произойти все что угодно», и «когда следует ждать неожиданностей», передает «Европейская правда».

«Для того, чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам нужна трансформация сил и средств НАТО…», — заявил Бауэр.

По его словам, в военном плане следует еще многое сделать, чтобы добиться того, что хочет альянс от коллективной обороны. Он подчеркнул, что в этом вопросе ключевым фактором станет сотрудничество между государственным и частным сектором экономики.

«Чтобы укрепить нашу коллективную защиту и одновременно поддержать Украину в ее экзистенциальной борьбе, нам нужен общественный подход», — сказал Бауэр.

До этого советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий заявил, что Россия в ходе специальной военной операции занимается демилитаризацией не только Украины, но и всех стран – членов НАТО.

Ранее в Литве оценили перспективы нападения России на НАТО.