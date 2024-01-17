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В Литве оценили перспективы нападения России на НАТО

Минобороны Литвы: России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Так называемый план нападения российский войск на НАТО, который ранее публиковали СМИ Германии, является маловероятным сценарием, поскольку России невыгодно открывать второй фронт и нападать на НАТО. Об этом заявили в министерстве обороны Литвы, передает прибалтийское издание Delfi.

В ведомстве подчеркнули, что до завершения специальной военной операции на Украине Россия вряд ли перераспределит приоритеты и начнет сплачивать силы по другим направлениям, сейчас она сконцентрировала существенные силы и постоянно пополняет их у линии фронта.

Также в Литве предположили, что Россия намерена нарастить силы в западном регионе, в связи с чем в прибалтийской республике разработали планы по расширению военной инфраструктуры и воинских частей.

15 января газета Bild заявляла, что к ней в распоряжение якобы попал секретный документ бундесвера, в котором говорится о разработке ФРГ плана войны с Россией. Согласно ему, конфликт может начаться в 2025 году после поражения Украины. РФ якобы перебросит войска в Калининград, чтобы атаковать Сувалкский коридор, а НАТО в ответ направит на восточный фланг 300 тысяч солдат.

Руководитель Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в Латвии Янис Сартс назвал публикацию Bild «сценарием учений».

Ранее в Минобороны ФРГ прокомментировали «секретный план» войны с Россией.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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