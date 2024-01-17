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В США заявили об опасениях из-за возможной активизации военных маневров КНР

WSJ: в США опасаются активизации маневров КНР перед инаугурацией Лая Циндэ

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Global Look Press

Китай может активизировать военные маневры перед инаугурацией выбранного президента Тайваня Лая Циндэ. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

«Тайваньские и американские чиновники опасаются, что Пекин может активизировать маневры в преддверии инаугурации Лая в мае, хотя министерство обороны Тайваня заявило, что пока не заметило ничего необычного», — говорится в публикации.

До этого обозреватель агентства Bloomberg Каришма Васвами заявил в своей статье, что Китай может усилить экономическое давление на Тайвань к инаугурации выбранного президента Лая Циндэ, при этом интенсивность военного давления также будет возрастать.

Избиратели Тайваня выбрали новым президентом 64-летнего Лая Циндэ — сторонника независимости от КНР. Политик на выступлении после подведения итогов голосования заявил, что его победа поможет «сохранить Тайвань на карте мира». В Китае же позицию избранного лидера считают «крайне опасной».

Ранее в минобороны Китая заявили, что не допустят независимости Тайваня.

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