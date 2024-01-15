Явлинский выехал из России в Германию

Российский политик Григорий Явлинский выехал в Германию на медицинское обследование. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «Яблоко» сообщает РИА Новости.

«В 2019 году ему [Явлинскому] сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определенной периодичностью ему надо проходить обследование. В начале февраля Явлинский вернется в Москву», — сообщили в «Яблоке».

23 декабря сообщалось, что Явлинский не будет участвовать в выборах президента России.

5 декабря Явлинский рассказал о предложении стать посредником по Украине. По его мнению, примирения сторон можно было бы достигнуть по примеру Эльзаса и Лотарингии. «Есть пример Франции и Германии. Сколько лет они воевали за Эльзас и Лотарингию? Сколько воевали за Страсбург? А сегодня всем абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат», — отметил политик.

Ранее «Гражданская инициатива» выдвинула своего кандидата в президенты РФ.