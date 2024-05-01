В «Спартаке» высказались о возвращении Промеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на последние новости по делу нидерландского нападающего команды Квинси Промеса и признался, что пока не готов обсуждать его возвращение. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Дело об экстрадиции еще рассматривается. Поэтому данная информация (о закрытии дела) ничего не означает. Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт», — заявил Малышев.

1 мая в Дубае было закрыто дело о ДТП. 2 мая в ОАЭ состоится первое заседание об экстрадиции футболиста в Нидерланды для отбывания наказания по двум уголовным делам.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции. Полузащитник продолжает находиться в тюрьме и пропустил все игры после возобновления сезона в России.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стало известно, в какой форме могут пройти слушания по делу Промеса.