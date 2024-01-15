В Берлине протестующие фермеры освистали министра финансов

Министра финансов ФРГ Кристиана Линднера освистали при выступлении перед протестующими фермерами в Берлине. Об этом сообщает ТАСС.

Выход министра к трибуне сопровождался криками «Проваливай!», общим шумом и свистом. Свою речь Линднер смог начать лишь после призыва главы Германского союза фермеров Йоахима Руквида соблюдать тишину.

Министр заявил, что понимает возмущение протестующих, однако, по его словам, проблемы аграриев возникли не сразу, копились годами и решить их одним махом не удастся.

Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе. По данным издания, власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров.

15 января фермеры в качестве протестной акции на сельхозтехнике заблокировали центральную улицу Берлина.

11 января канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам в Котбусе. При этом через пресс-службу он выступил за поиск компромисса между фермерами и правительством.

Ранее полиция в ФРГ завела 134 дела после протестов фермеров.