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В Польше сочли Джо Байдена «подарком с небес»

Замглавы МИД Польши Шейна назвал президента США Байдена подарком небес

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Kevin Lamarque/Reuters

В опасное время президент США Джо Байден стал «подарком небес» для Польши, считает заместитель главы польского министерства иностранных дел Анджей Шейна. Свое мнение он высказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — сказал он.

По словам дипломата, он не хочет повторять ошибку, совершенную партией «Право и справедливость», которая имеет безответную любовь к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу» и которая не хотела признавать победы Байдена в течение многих недель после выборов 2020 года.

В декабре польское издание Do Rzeczy писало, что Джо Байден сделал неверную политическую ставку на Украину и потерпел поражение, так как российская армия контролирует ситуацию на фронте.

До этого государственный секретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич раскритиковала Джо Байдена из-за его невыполненного обещания по поводу строительства элеваторов на границе с Украиной для хранения зерна.

Ранее Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне.

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