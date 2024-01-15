В опасное время президент США Джо Байден стал «подарком небес» для Польши, считает заместитель главы польского министерства иностранных дел Анджей Шейна. Свое мнение он высказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

«Байден — это подарок небес для нашей страны, и я надеюсь, что небеса не отнимут у нас этот дар слишком рано», — сказал он.

По словам дипломата, он не хочет повторять ошибку, совершенную партией «Право и справедливость», которая имеет безответную любовь к бывшему главе Белого дома Дональду Трампу» и которая не хотела признавать победы Байдена в течение многих недель после выборов 2020 года.

В декабре польское издание Do Rzeczy писало, что Джо Байден сделал неверную политическую ставку на Украину и потерпел поражение, так как российская армия контролирует ситуацию на фронте.

До этого государственный секретарь Польши по вопросам сотрудничества с Украиной Ядвига Эмилевич раскритиковала Джо Байдена из-за его невыполненного обещания по поводу строительства элеваторов на границе с Украиной для хранения зерна.

Ранее Зеленского предупредили о провале переговоров в Вашингтоне.