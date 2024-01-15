В Британии предрекли разгром партии Сунака на предстоящих выборах

Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака потерпит катастрофическое поражение на предстоящих выборах, пишет The Telegraph со ссылкой на опрос YouGov.

Исследование, в котором приняли участие 14 000 человек, прогнозирует, что Тори сохранят всего 169 мест в парламенте, в то время как оппозиционная Лейбористская партия Кира Стармера получит 385 мест, что даст ей большинство в 120 голосов.

«Консерваторы движутся к разгрому на выборах в масштабах поражения от лейбористов в 1997 году», — говорится в тексте.

Предполагается, что такой результат продемонстрирует самый большой спад поддержки правящей партии с 1906 года, отмечается в материале.

«Это почти гарантировало бы партии Кира Стармера по крайней мере десятилетие пребывания в правительстве , поскольку ни одна партия с таким значительным большинством никогда не проигрывала последующие выборы», — пишет The Telegraph.

До этого сообщалось, что рейтинг премьер-министра Великобритании Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки, всего 21% опрошенных жителей Британии поддерживают премьера, что сопоставимо с показателями экс-главы британского кабмина Бориса Джонсона на момент его отставки.

Ранее Сунака призвали провести досрочные выборы в Великобритании.