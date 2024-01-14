В Британии оправдали удары Запада по хуситам

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что действия хуситов в Красном море являются террористическими атаками, поэтому бездействие со стороны Запада может привести к большему их количеству. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил британскому телеканалу Sky News.

«Если вы не будете действовать против хуситов в Красном море, вы увидите больше атак… (Действия хуситов. – Прим. ред.) фактически являются террористическими атаками», — заявил Кэмерон.

Глава МИД Великобритании также сообщил, что правительство будет готово присоединиться к дальнейшим военным действиям.

До этого бывший советник Великобритании по национальной безопасности Питер Рикеттс заявил, что у Запада не было каких-либо альтернатив нанесению ударов по позициям хуситов в Йемене, США и Великобритании необходимо было «изменить поведение хуситов».

Ранее НАТО назвало удары по хуситам в Йемене «оборонительными».