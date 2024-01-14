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Италия будет участвовать в возможной операции ЕС в Красном море

Минобороны: Италия примет участие в возможной операции ЕС в Красном море

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Global Look Press

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим будет участвовать в возможной операции Евросоюза в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Италия является одной из наиболее пострадавших стран. При этом через Красное море проходят 15% кораблей мировой морской торговли.

«У нас уже есть в этом районе корабль, который защищает наши корабли», — отметил Крозетто.

Министр пояснил, что Рим не получил предложения принять участие в атаке на позиции хуситов, так как для принятия такого решения понадобится одобрение парламента.

До этого газета New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, писала, что удары, которые США и Великобритания нанесли по Йемену, смогли максимум на 30% снизить способность хуситов атаковать суда в Красном море с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Удары по позициям хуситов в Йемене 11 и 12 января уничтожили порядка 90% целей.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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