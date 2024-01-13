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Шольц выступил за поиск компромисса между фермерами и правительством

Шольц призвал к совместной работе между немецкими фермерами и властями

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к нахождению компромисса между фермерами и федеральным правительством страны и поприветствовал их совместную работу над дальнейшими планами. Его слова приводит пресс-служба бундестага.

«Мы близко к сердцу приняли аргументы фермеров и пересмотрели наш изначальный план», — заявил политик.

Он полагает, что для достижения позитивного будущего у сельского хозяйства Германии необходим хороший компромисс между двумя противоположными сторонами.

«Мы ищем совместное решение», — резюмировал Шольц.

Восьмого января сотни тракторов перекрыли дороги Германии во время протестов фермеров за отмену налогов. Власти ФРГ внесли меры жесткой экономии в бюджет на 2024 год, включая спорное сокращение льгот для фермеров. В связи с этим Ассоциация немецких фермеров начала общенациональную забастовку против запланированного федеральным правительством сокращения субсидий в сельскохозяйственном секторе.

Накануне сообщалось, что протесты немецких фермеров продолжаются.

Ранее Медведев пошутил о «майдане» в Берлине.

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