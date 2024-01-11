Бывшая правящая партия Польши устроила протест в Варшаве

«Право и справедливость», ставшая крупнейшей оппозиционной партией после поражения на парламентских выборах, устроила антиправительственную акцию в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Участники акции объявили сбор у здания сейма (парламента) Польши, назвав свою акцию «марш свободных поляков». В 18:00 мск колонна двинулась по улицам польской столицы.

Точное число участников «марша» не сообщается, но корреспондент отмечает, что на улицы Варшавы вышли до 50 тыс. человек, безопасность которых обеспечивают три тысячи полицейских.

Основной причиной проведения акции называется заключение в тюрьму экс-министра МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Протестующие несут транспаранты с нецензурными надписями в адрес правительства.

До этого экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов.