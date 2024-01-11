Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывшая правящая партия Польши устроила протест в Варшаве

Партия «Право и справедливость» устроила антиправительственную акцию в Варшаве

close
100%
Maciek Jazwiecki/Agencja Wyborcza.pl/Reuters

«Право и справедливость», ставшая крупнейшей оппозиционной партией после поражения на парламентских выборах, устроила антиправительственную акцию в Варшаве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Участники акции объявили сбор у здания сейма (парламента) Польши, назвав свою акцию «марш свободных поляков». В 18:00 мск колонна двинулась по улицам польской столицы.

Точное число участников «марша» не сообщается, но корреспондент отмечает, что на улицы Варшавы вышли до 50 тыс. человек, безопасность которых обеспечивают три тысячи полицейских.

Основной причиной проведения акции называется заключение в тюрьму экс-министра МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. Протестующие несут транспаранты с нецензурными надписями в адрес правительства.

До этого экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве.

Ранее сообщалось, что бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик лишены депутатских мандатов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами