Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Литву, где собирается встретится с рядом высокопоставленных политиков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, в Вильнюсе он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.

Зеленский заявил, что на встречах будет обсуждать вопросы, связанные с вступлением Украины в ЕС и НАТО, сотрудничеством в области беспилотников и ПВО, и дальнейшей координацией европейской поддержки.

Также президент Украины анонсировал визит в соседние Латвию и Эстонию.

До этого директор социологической службы «Украинский барометр» и политтехнолог Виктор Небоженко заявил, что офис Владимира Зеленского совершает ошибку, пытаясь добиться финансовой помощи от западных стран при помощи различных пиар-акций.

Ранее Зеленский поговорил с президентом Румынии.