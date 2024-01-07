В Госдепе прокомментировали заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает заявления некоторых министров и законодателей израильской стороны, которые призывают к переселению палестинцев за пределы Газы.

Госсекретарь подчеркнул, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.

До этого Израиль провел переговоры с Конго о «добровольном» переселении жителей сектора Газа. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.