Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдепе прокомментировали заявления Израиля о переселении палестинцев из Газы

Блинкен: США отвергают заявления в Израиле о необходимости переселения палестинцев из Газы

close
100%
Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты отвергают заявления израильских чиновников, призывающих к переселению палестинцев за пределы Газы, палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает заявления некоторых министров и законодателей израильской стороны, которые призывают к переселению палестинцев за пределы Газы.

Госсекретарь подчеркнул, что палестинцы должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия.

До этого Израиль провел переговоры с Конго о «добровольном» переселении жителей сектора Газа. В тот же день глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил призыв властей Израиля разработать план перемещения жителей сектора Газа за пределы анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами